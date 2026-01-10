Сучков о Кузнецове: «Идет рост, когда играешь с таким хоккеистом. Стараешься не выпасть и помочь ему – крутой опыт! Показывал фотографию, где я совсем мелкий с ним стою»

Егор Сучков: идет рост, когда играешь с таким хоккеистом, как Кузнецов.

Нападающий «Салавата Юлаева » Егор Сучков после матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1) высказался про форварда команды Евгения Кузнецова, набравшего 2 (1+1) очка.

– Ваш гол на старте матча?

– Я просто ехал и ждал. Евгений Кузнецов как будто всеми своими действиями показывал, что он уже уходит и отдает. Мастерство у человека. Мне оставалось только попасть. Здорово, что так сложилось.

– Насколько изменилась игра вашей тройки с приходом Кузнецова?

– Это дополнительная ответственность. Чувствуешь... не сказать, что давление, но ты должен соответствовать ему.

Скорее идет какой-то рост, когда играешь с таким игроком. Стараешься не выпасть и тоже помочь ему – это крутой опыт! Спасибо тренерскому штабу за доверие. С каждой игрой нужно добавлять и стараться зацепиться за эту общую картинку, которая у нас получается в атаке.

– Как у вас построена коммуникация с ним вне льда?

– Евгений – суперобщительный парень, не только в нашей тройке, но и с каждым игроком команды, поэтому только одно удовольствие и позитив.

– Играли ли вы раньше в приставку Кузнецовым?

– Это же мой земляк, и я на нем вырос.

Недавно показывал фотографию, где я совсем мелкий с ним стою. Евгений уже тогда был суперзвездой, а сейчас я играю с ним в одном звене – это дорогого стоит! – сказал Егор Сучков .

