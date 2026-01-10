Директор «Автомобилиста»: «Спронг показывал, что он один из лучших мастеров в КХЛ. Есть понимание, что Дэниэл более заточен на атаку, чем на черновую работу»

Максим Рябков оценил переход Дэниэла Спронга в «Автомобилист».

Директор «Автомобилиста » Максим Рябков прокомментировал переход в команду нападающего Дэниэла Спронга из ЦСКА.

– Какие качества Спронга наиболее помогут команде?

– В первую очередь его креативность, его результативность, умение играть с шайбой, умение создавать моменты для себя и для команды.

Опять же праворукий нападающий, они у нас имеются, но Спронг демонстрировал высокий уровень в НХЛ. В ЦСКА показывал, что это один из лучших мастеров в нашей лиге.

– В ЦСКА Спронг присел в запас из-за плохой игры в защите. В «Автомобилисте» тоже много требуют от форвардов. Как избежать повторения ситуации?

– Мало игроков, которые абсолютно сильны на обеих сторонах площадки, их в КХЛ единицы, если вообще есть.

Тренерский штаб размышляет, каким образом он будет строить сочетания звеньев, чтобы слабые стороны хоккеистов маскировались за счет партнеров, а мы бы получали отдачу от сильных сторон.

Есть понимание, что Дэниэл более заточен на атаку, чем на черновую работу. Для этого нужны партнеры, которые готовы будут его подстраховать, – сказал Максим Рябков .

