«Чикаго» вызвал Бережного из АХЛ. Вратарь провел 9 матчей за «Рокфорд» в сезоне, пропуская в среднем 3,23 шайбы
Станислав Бережной переведен в основной состав «Чикаго».
«Чикаго» вызвал 22-летнего голкипера Станислава Бережного из АХЛ.
В нынешнем сезоне вратарь провел 9 матчей за «Рокфорд» в регулярном чемпионате, одержал 4 победы, пропуская в среднем 3,23 шайбы и отражая 88,9% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Чикаго»
