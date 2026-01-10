«Чикаго» вызвал Бережного из АХЛ. Вратарь провел 9 матчей за «Рокфорд» в сезоне, пропуская в среднем 3,23 шайбы

Станислав Бережной переведен в основной состав «Чикаго».

«Чикаго » вызвал 22-летнего голкипера Станислава Бережного из АХЛ .

В нынешнем сезоне вратарь провел 9 матчей за «Рокфорд » в регулярном чемпионате, одержал 4 победы, пропуская в среднем 3,23 шайбы и отражая 88,9% бросков.