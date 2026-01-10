Губерниев об игре Кузнецова: «Одуванчики цветут в мае, а есть растения, которые цветут в августе. В «Салавате» все сошлось – он может поиграть на высоком уровне еще несколько лет»

Дмитрий Губерниев оценил игру Евгения Кузнецова.

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о выступлениях Евгения Кузнецова за «Салават Юлаев».

Форвард набрал 2 (1+1) очка в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1). В двух играх за уфимский клуб Кузнецов записал на свой счет 3 (1+2) балла.

«Понимаете, эта вся история Кузнецова… Как каждому овощу свой срок, так и каждому хоккеисту нужно найти свою команду.

Хоккей – это командная игра. Евгений же не играет в одиночку – ему нужны партнеры, руководство, микроклимат. В «Салавате Юлаеве» все сошлось.

Например, одуванчики цветут в мае, а есть растения, которые цветут в августе. Поэтому для успешной игры должно сойтись очень много факторов.

В Уфе сошлись – и слава богу. Кузнецов может еще несколько лет поиграть на высоком уровне. Я в нем не сомневаюсь», – сказал Дмитрий Губерниев.

