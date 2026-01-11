Хуснутдинов сделал покер и набрал 5 очков при +6, став первой звездой матча с «Рейнджерс». У форварда «Бостона» 20 очков в 40 играх сезона НХЛ

Марат Хуснутдинов сделал покер в матче с «Рейнджерс».

Нападающий «Бостона » Марат Хуснутдинов забросил четыре шайбы в ворота «Рейнджерс » (10:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Форвард забил шестой гол в нынешнем сезоне на третьей минуте первого периода, уйдя из-под опеки защитника Брэйдена Шнайдера .

Седьмую шайбу в сезоне Хуснутдинов забил во втором периоде после передачи Давида Пастрняка. Восьмую – снова после паса Пастрняка в начале третьего периода. Затем россиянин ассистировал Фрэйзеру Минтену. Четвертый гол в матче и девятый в сезоне Марат забил на 19-й минуте третьего периода.

Хуснутдинов стал первой звездой матча, набрав 5 (4+1) очков при полезности плюс 6. Второй звездой признан Давид Пастрняк (0+6), третьей – Павел Заха (3+0).

В этом сезоне хоккеист набрал 20 (9+11) очков в 40 играх чемпионата. Его статистику можно изучить по ссылке .