ЦСКА хотел получить Хмелевски, Барабанова или Семенова за Спронга от «Ак Барса» («Бизнес Online»)

ЦСКА хотел получить трех игроков «Ак Барса» за Дэниэла Спронга.

«Ак Барс » интересовался Дэниэлом Спронгом , однако ЦСКА хотел заполучить Кирилла Семенова , Сашу Хмелевски или Александра Барабанова.

«Бизнес Online» сообщил, что в казанском клубе даже не думают расставаться с данными хоккеистами.

При этом отмечается, что не было разговоров и о том, что «Ак Барс» в этой сделке был готов обменять Дмитрия Яшкина.

Московский клуб отправил Спронга в «Автомобилист». Сообщалось , что уральский клуб приобрел форварда за 100 миллионов рублей.

ЦСКА держал в резерве главного бомбардира. Теперь его обменяли – на 100 млн