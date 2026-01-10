ЦСКА хотел получить Хмелевски, Барабанова или Семенова за Спронга от «Ак Барса» («Бизнес Online»)
ЦСКА хотел получить трех игроков «Ак Барса» за Дэниэла Спронга.
«Ак Барс» интересовался Дэниэлом Спронгом, однако ЦСКА хотел заполучить Кирилла Семенова, Сашу Хмелевски или Александра Барабанова.
«Бизнес Online» сообщил, что в казанском клубе даже не думают расставаться с данными хоккеистами.
При этом отмечается, что не было разговоров и о том, что «Ак Барс» в этой сделке был готов обменять Дмитрия Яшкина.
Московский клуб отправил Спронга в «Автомобилист». Сообщалось, что уральский клуб приобрел форварда за 100 миллионов рублей.
ЦСКА держал в резерве главного бомбардира. Теперь его обменяли – на 100 млн
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
