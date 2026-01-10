Депутат Свищев о хоккейной арене ОИ-2026: «Готовность нулевая – просто позорище! Европа не готова к проведению Олимпиады. Не будем злорадствовать – обидно, что это уже не праздник»

Дмитрий Свищев: Европа не готова к проведению Олимпиады.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил ситуацию с готовностью хоккейной арены к Олимпиаде-2026.

Второй период тестового матча в преддверии турнира прервали на пять минут, так как потребовалось заделать дыру во льду , образовавшуюся между кругами вбрасывания.

«Это просто позорище! Меньше месяца до Олимпиады, а готовность арены нулевая. Я около месяца назад видел фото стадиона, который был в полуразобранном состоянии.

У нас в Сочи объекты должны были быть готовы к 2012 году, проходило по два тестовых соревнования. Помню, какое внимание уделялось к объектам, а я знаю это не понаслышке, потому что занимался строительством стадиона для керлинга. Поэтому я с удивлением смотрю на готовность объектов в Италии.

Какой смысл брать на себя ответственность по проведению Олимпиады, если у тебя нет денег и желания? Зачем это делать, если на кону не только репутация страны, но и вида спорта? Это позорище.

Ведь это спортивный праздник, итоговый турнир четырехлетия. Мы не будем злорадствовать, просто обидно, что это уже будет не праздник.

В Париже проходило сомнительное мероприятие, а здесь начинается то же самое. Европа не готова к проведению Олимпийских игр», – сказал Дмитрий Свищев.