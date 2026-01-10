«Трактор» хочет выменять Масси у «Барыса». У защитника 16 очков в 44 матчах сезона КХЛ

Джейк Масси может перейти в «Трактор».

«Трактор » заинтересован в обмене защитника «Барыса » Джейка Масси.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В этом сезоне канадский хоккеист набрал 16 (7+9) очков при полезности «плюс 6» в 44 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Среднее игровое время – 20:12.