Ларионов о СКА: «Не хочу опускаться до крика, брани, мата – в этом нет смысла. Предпочитаю словами достучаться до характера и желания»

Игорь Ларионов о СКА: не хочу опускаться до крика, брани, мата.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о влиянии на команду после поражения от «Металлурга » (1:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Вы говорили, что разговаривали с командой в спокойном тоне. Не кажется ли вам, что в таких матчах иногда нужна более жесткая рука – если не от вас, то, возможно, от помощников?

– Есть разные способы влияния на команду, на игроков.

Но сегодняшнее поколение, на мой взгляд, требует немного другого подхода. Я не хочу опускаться до крика, брани, мата – в этом нет смысла. Я предпочитаю словами достучаться до характера и желания.

Конечно, иногда приходится говорить неприятные вещи – это необходимо, чтобы встряхнуть команду. Но ты можешь сказать, но не выйти на лед и сыграть за хоккеистов.

Твои слова должны превращаться в действия на площадке – от лидеров, от опытных ребят, которые обязаны вести за собой. Сегодня этого не хватило, – сказал Игорь Ларионов.