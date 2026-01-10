Чебыкин не был удален после силового приема в голову 17-летнему Пугачеву. Форвард «Торпедо» смог продолжить матч с «Северсталью»
Николай Чебыкин применил жесткий силовой прием против Глеба Пугачева.
Нападающий «Северстали» Николай Чебыкин избежал удаления после силового приема против форварда «Торпедо» Глеба Пугачева в матче Фонбет чемпионата КХЛ (7:6).
Эпизод произошел в начале второго периода, когда 17-летний нападающий нижегородцев попал под силовой прием в область головы и шеи от хоккеиста череповчан Николая Чебыкина.
Арбитры не применили никакого наказания для Чебыкина по итогам этого эпизода. На последней минуте второго периода Николай забил гол в ворота «Торпедо».
Пугачев, для которого это была лишь вторая игра в КХЛ, смог продолжить матч и провел на льду 9 минут и 11 секунд (15 смен).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
