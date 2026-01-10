Крикунов о проблемах с ареной ОИ-2026: «Они уже давно потеряли стыд! Деньги считают, хотят подешевле провести, чтобы заработать. В России не считали, построили заново»

Владимир Крикунов оценил ситуацию с хоккейной ареной перед Олимпиадой-2026.

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал приостановку тестового хоккейного матча в преддверии Олимпиады-2026.

Во втором периоде игру прервали на пять минут, так как потребовалось заделать дыру во льду , образовавшуюся между кругами вбрасывания.

«У них так везде. Они все деньги считают. В России не считали, все к Олимпиаде построили заново.

А там они, видимо, экономят, хотя деньги-то у них есть, просто хотят подешевле провести мероприятие, чтобы заработать. Олимпиаду они все-таки проведут, но отношение такое… У нас на Олимпиаде все работало от и до.

Но мы уже видели Олимпиаду во Франции, где им не стыдно было такое сделать. Они уже давно потеряли всякий стыд!» – сказал Владимир Крикунов.