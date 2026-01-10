Исаков про 6:7 от «Северстали»: «Ответственность беру на себя. Изначально был не совсем правильный план. Не понравилось, что «Торпедо» совершило много индивидуальных ошибок»

Алексей Исаков высказался после поражения от «Северстали».

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от «Северстали» (6:7) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– Ответственность за поражение беру на себя. Изначально был не совсем правильный план. Погорели на ошибках, на которых не должны были гореть. Соперник зашел правильно в матч, догонять было сложно.

– Как объясните высокую результативность игры?

– Играют команды, у которых есть нападающие, способные забить. Мне не понравилось, что совершили много индивидуальных ошибок.

– Три шайбы за последние пять минут вы забросили. Что мешало так играть?

– «Северсталь » в первую очередь. Счет матча, структура игры всегда диктуют определенные волны, и мы в конце оказались на волне воодушевления. Можно говорить сейчас, что времени не хватило, но играть надо было все 60 минут.

– Второй матч в году у вас по 6:7. Как команда чувствует себя?

– Если будем раскисать после поражений, нам будет непросто. Нам надо понимать, что даже такие поражения нас делают сильнее. Как команда мы должны не допускать такие ситуации, – сказал Алексей Исаков .

«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей, сегодня – 6:7 «Северстали». Команда Исакова ранее с таким же счетом уступила «Спартаку»