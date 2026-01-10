Агент Кузнецова о результативной игре форварда за «Салават»: «Козлов знает, как использовать Евгения. Ему дали возможность наслаждаться хоккеем»
Агент Евгения Кузнецова высказался об игре форварда за «Салават Юлаев».
Шуми Бабаев, агент Евгения Кузнецова, оценил игру нападающего за «Салават Юлаев».
Форвард набрал 2 (1+1) очка в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1). В двух играх за уфимский клуб Кузнецов записал на свой счет 3 (1+2) балла.
«Все ожидаемо. Ему дали возможность наслаждаться хоккеем, и он превращает это в результативные действия.
Виктор Козлов знает, как использовать Евгения. Надеемся, что все будет хорошо», – сказал Шуми Бабаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости