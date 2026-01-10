Агент Кузнецова о результативной игре форварда за «Салават»: «Козлов знает, как использовать Евгения. Ему дали возможность наслаждаться хоккеем»

Агент Евгения Кузнецова высказался об игре форварда за «Салават Юлаев».

Шуми Бабаев, агент Евгения Кузнецова , оценил игру нападающего за «Салават Юлаев ».

Форвард набрал 2 (1+1) очка в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1). В двух играх за уфимский клуб Кузнецов записал на свой счет 3 (1+2) балла.

«Все ожидаемо. Ему дали возможность наслаждаться хоккеем, и он превращает это в результативные действия.

Виктор Козлов знает, как использовать Евгения. Надеемся, что все будет хорошо», – сказал Шуми Бабаев .

Как же хорош Кузнецов в Уфе! Забил, отдал, получил шапку