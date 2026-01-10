Вратарь «Торпедо-Горький» Дагестанский забил гол в пустые ворота «Химика» в матче Евро‑Азиатского Кубка Дружбы

Вратарь «Торпедо-Горький» Дмитрий Дагестанский забил гол.

21-летний голкипер «Торпедо-Горький» Дмитрий Дагестанский забросил шайбу в ворота «Химика» в полуфинале Евро‑Азиатского Кубка Дружбы (3:0).

Вратарь в конце третьего периода забил гол в пустые ворота соперника.

В этом сезоне Дагестанский провел 29 матчей в чемпионате ВХЛ, одержал 13 побед, пропуская в среднем 2,06 шайбы и отражая 92,9% бросков.