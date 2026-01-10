«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей, сегодня – 6:7 «Северстали». Команда Исакова ранее с таким же счетом уступила «Спартаку»

«Торпедо» проиграло 5 из 6 последних матчей.

«Торпедо» уступило «Северстали » (6:7) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Это поражение стало пятым в шести последних играх для команды тренера Алексея Исакова .

Ранее нижегородцы также проиграли ЦСКА (2:3 ОТ), «Нефтехимику» (0:5), «Локомотиву» (0:1), «Спартаку» (6:7) и победили «Барыс» (3:2).

«Торпедо» на данный момент занимает 6-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 52 очка в 43 матчах.

Команда Исакова продолжит чемпионат 12 января матчем против московского «Динамо».