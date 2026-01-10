Фетисов о секрете успеха Овечкина: «Все идет от бога и генетики родителей. В 40 лет он снова забросит 30 шайб или больше – это великое достижение. А это самый брутальный вид спорта»

Фетисов об Овечкине: все идет от бога и генетики родителей.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о секрете успеха Александра Овечкина .

40-летний форвард «Вашингтона » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:1). В этом сезоне на его счету 38 (19+19) очков за 45 игр.

«В 40 лет играть и продолжать забивать дорогого стоит. Мы это обсуждали в своем кругу: забросит он снова 30 шайб или больше. И на самом деле это великое достижение. Но здесь все должно быть: и здоровье, и талант, и желание.

Сегодня Саша забил в третьем периоде, убежав в отрыв два в один. А это говорит о том, что он находится в хорошей физической форме. Естественно, все это идет от бога и генетики родителей, которые были спортсменами. Но важно ведь все это не растерять, а наоборот, приумножать.

Говорят, что на детях гениев природа отдыхает. А в случае с Сашей она проявилась во всех генетических особенностях организма. И он показывает всем, что при правильном отношении можно долго и успешно выступать в самом, наверное, брутальном виде спорта.

Я не хочу умалять любой другой вид спорта, но в хоккее ты за каждый сезон проводишь под 100 игр. А это ведь и постоянные физические контакты, и все, что требует выживания в этой игре. И скорость, и быстрота, и ловкость, и сила, и все остальное.

Саша показывает пример долголетия, доказывая, что ничего невозможного нет», – сказал Фетисов.

Мама капитана «Вашингтона» Татьяна Овечкина – двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу. Отец (Михаил Овечкин ) был футболистом «Динамо».

