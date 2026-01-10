Разин об игре Толчинского: бывает, что люди в черном пришли – и он все забыл.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин поделился мнением об игре Сергея Толчинского.

30-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в матче FONBET КХЛ против СКА (5:1). Его результативная серия достигла 5 игр (2+5 на отрезке).

– Можно ли сказать, что Сергей Толчинский уже обрел себя?

– Не хотелось бы его прям хвалить и хвалить. Впереди еще много матчей, плей‑офф. Ему было очень сложно перестроиться. Бывает, что бац – люди в черном пришли, и он все забыл. Потом раз – и вспомнил.

Такие моменты не видны зрителям. Но надо где‑то правильно открыться, где‑то дать больше пространства партнеру. Вот такое он долго не воспринимал и не понимал. Теперь с этим намного лучше. И доверие всегда окрыляет.

Он нашел игровое время в меньшинстве, теперь выгрыз игровое время в большинстве. Это все идет в психологию, и крылья сами собой вырастают, – сказал Разин.

