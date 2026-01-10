Ларионов на вопрос о Дюбе: «Кто? У СКА нет такого игрока. Он только числится в команде – проиграл конкуренцию»

Ларионов на вопрос о Дюбе: «Кто? У СКА нет такого игрока».

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал отсутствие в составе команды Пьеррика Дюбе .

Форвард не выходил на лед в матчах FONBET КХЛ с 7 декабря. Он перешел из «Трактора» по ходу сезона и провел за армейцев 7 игр, набрав 2 (0+2) очка при полезности минус 2.

– Почему у вас не выступает Пьеррик Дюбе?

– Кто? У нас сейчас такого игрока нет. Я не могу сейчас говорить о хоккеисте, который сегодня не играл. У нас его нет в команде. Он только числится. Не будем о нем дискутировать.

– А почему он не подошел под вашу концепцию?

– Он проиграл конкуренцию. Дело только в этом.

– Больше мы его в составе СКА не увидим?

– Нет, – сказал Ларионов .

Ларионов о Дюбе в СКА: «Беспокоит, что он игрок сборной Франции, а она играет на ОИ. Озвучил это руководству, но обмен сделан. Где его вижу, не скажу, для меня он пока неизвестный человек»