Спронг подписал контракт с «Автомобилистом» до 2027 года. Форвард получит 90 млн рублей за следующий сезон (Михаил Зислис)

Спронг подписал контракт с «Автомобилистом» до 2027 года.

Нападающий Дэниэл Спронг подписал контракт с «Автомобилистом » до 2027 года. Ранее его выменяли у ЦСКА на денежную компенсацию.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, форвард получит 90 млн рублей за следующий сезон.

В текущем FONBET чемпионате КХЛ Спронг набрал 31 (12+19) очко за 29 матчей при полезности плюс 4. Он не играл с 27 ноября по решению тренера армейцев Игоря Никитина.

Агент Спронга об обмене игрока: «Мы благодарны ЦСКА и «Автомобилисту», стороны вели себя честно. Игрок доволен, клубы тоже – всех все устроило»