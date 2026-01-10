Козлов о 1-й шайбе Кузнецова за «Салават»: «Приятно видеть «птичку» в зеленой форме»

Козлов о шайбе Кузнецова за «Салават»: приятно видеть «птичку» в зеленой форме.

Главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов прокомментировал результат матча с «Барысом» (3:1) в FONBET КХЛ.

Победную шайбу забросил Евгений Кузнецов . Это первый гол 33-летнего форварда за уфимский клуб.

– Важные два очка. Мы соседи по турнирной таблице, ребята понимали важность матча. Сыграли достойно в меньшинстве. Приятно видеть «птичку» в зеленой форме (имеет в виду празднования голов Кузнецова – Спортс’‘). Всех с победой.

Было видно, что «Барыс » был заряжен. Эмоции, они начали хорошо. Много контактов, провокаций, из‑за этого тоже мы завелись. Команда кусачая. Надо отдать должное тренерскому штабу.

– У Василевского повреждение?

– Да. Он выбыл на несколько недель, – сказал Козлов .

Кузнецов забил 1-й гол за «Салават» – кистевым броском из середины зоны. У форварда 1+1 в матче с «Барысом»