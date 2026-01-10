Разин о 5:1 со СКА: «Будничная игра, близко к идеальному. Видно, что «Металлург» выхолощен – на голы реагировали не очень активно»

Разин о 5:1 со СКА: будничная игра, близко к идеальному.

Главный тренер «Металлурга » Андрей Разин прокомментировал победу над СКА (5:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

– Такая будничная игра. Эмоций было немного. Но сыграли правильно, вовремя забили. Вовремя подтащил Набоков . Как‑то все получилось близко к идеальному. Хотя хотелось бы сыграть на ноль.

– У вас непростой календарь, но в первой половине матча вы задавили СКА. Как это удалось?

– Мы стараемся не перегружать ребят, давать им примерно одинаковое игровое время. И у нас хорошие тренеры по физподготовке, хорошо идет восстановление. А вообще, было видно, что ребята выхолощенные и на голы реагировали не очень активно.

– В последних 12 матчах вы взяли 22 очка из 24 возможных. Да и соперники топовые. Как это удается?

– Мы вдалбливаем в голову ребятам, что любой соперник – это два очка на кону. Без разницы, это «Авангард», или «Локомотив», или «Сочи». Поэтому всегда выходим с настроем, – сказал Разин.

