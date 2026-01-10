  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ дисквалифицировала Рыбара за удар клюшкой в пах в игре с ЦСКА. Вратарь «Шанхая» пропустит 1 матч
КХЛ дисквалифицировала Рыбара за удар клюшкой в пах в игре с ЦСКА. Вратарь «Шанхая» пропустит 1 матч

КХЛ дисквалифицировала вратаря «Шанхая» за удар соперника клюшкой в пах.

КХЛ дисквалифицировала вратаря «Шанхая» Патрика Рыбара на один матч за удар соперника клюшкой в пах.

Инцидент произошел в середине второго периода игры FONBET КХЛ с ЦСКА (2:3). Пострадал форвард армейцев Иван Дроздов. Во время матча судьи не удалили голкипера.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на вратаря «Шанхая» Патрика Рыбара наказание по п.1.13.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – сказано в сообщении лиги.

Вратарь «Шанхая» Рыбар отказался от поездки на Олимпиаду в составе сборной Словакии: «Со мной связывались, но мы решили, что я останусь. Команда борется за выход в плей-офф»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
