КХЛ дисквалифицировала Рыбара за удар клюшкой в пах в игре с ЦСКА. Вратарь «Шанхая» пропустит 1 матч

КХЛ дисквалифицировала вратаря «Шанхая» за удар соперника клюшкой в пах.

Инцидент произошел в середине второго периода игры FONBET КХЛ с ЦСКА (2:3). Пострадал форвард армейцев Иван Дроздов . Во время матча судьи не удалили голкипера.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на вратаря «Шанхая» Патрика Рыбара наказание по п.1.13.2. статьи 29 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – сказано в сообщении лиги.

Вратарь «Шанхая» Рыбар отказался от поездки на Олимпиаду в составе сборной Словакии: «Со мной связывались, но мы решили, что я останусь. Команда борется за выход в плей-офф»