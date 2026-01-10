Ларионов об 1:5 с «Металлургом»: «Мастерство хорошо, когда есть характер. Если не готов бороться – успеха не будет. Эти слова были сказаны в доброй форме»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение команды от «Металлурга» (1:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
– Хочу поздравить соперника с хорошей игрой. Приятно, когда команда играет в интересный хоккей. Но не совсем приятно проигрывать. Это спорт, это жизнь. Будем смотреть, где нам что подтянуть, чтобы двигаться дальше.
– В вашей команде много мастерства. Но сегодня был нужен характер. Не показалось, что этого не хватило?
– Абсолютно. Вопрос в точку. Мастерство хорошо, когда к тому же есть характер. Об этом было сказано и перед игрой, и в перерыве. Даже после матча.
Этот элемент самый важный. Каким бы ты ни был талантливым, но если не готов бороться за нейтральную шайбу, то успеха не будет. Эти слова были сказаны в доброй форме.
Надеюсь, ребята воспримут это правильно. Тут важно иметь диалог с командой и с каждым игроком. Но в нашем коллективе важны лидеры, которые зададут тон, а остальные подхватят, – сказал Ларионов.
