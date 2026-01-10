Дубль Жафярова помог «Нефтехимику» обыграть «Адмирал». Нижнекамцы поднялись на 5-е место Востока

«Нефтехимик» обыграл «Адмирал» в матче FONBET КХЛ.

«Нефтехимик » обыграл «Адмирал » (4:2) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ. Дублем в составе победителей отметился форвард Дамир Жафяров .

Нижнекамцы поднялись на пятое место Восточной конференции, набрав 47 очков за 45 игр. «Адмирал» проиграл 12 из 14 последних матчей и идет последним на Востоке – 34 балла за 42 игры.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет в гостях 13 января с «Ак Барсом», «Адмирал» на выезде встретится с минским «Динамо» 12 января.