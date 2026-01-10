«Салават» обыграл «Барыс» – 3:1. Кузнецов забил победный гол и сделал ассист

«Салават» победил «Барыс» в матче FONBET КХЛ.

«Салават Юлаев » оказался сильнее «Барыса » (3:1) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ.

Победную шайбу забросил Евгений Кузнецов на 46-й минуте встречи в формате «6 на 5». На счету 33-летнего нападающего также результативная передача.

«Салават» выиграл третий матч подряд и закрепился на седьмом месте Восточной конференции, набрав 44 очка за 44 игры.

«Барыс» проиграл семь из восьми последних матчей и занимает десятую строчку на Востоке. У клуба из Казахстана 36 баллов за 45 игр.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет в гостях 13 января с «Авангардом», «Барыс» на выезде встретится с «Автомобилистом» 12 января.