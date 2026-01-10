Кузнецов забил 1-й гол за «Салават» – кистевым броском из середины зоны. У форварда 1+1 в матче с «Барысом»
Евгений Кузнецов забил первый гол за «Салават».
Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за клуб в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1, третий период).
33-летний форвард воспользовался передачей Шелдона Ремпала и нанес точный кистевой бросок из середины зоны. Ранее в этом матче он отметился голевой передачей.
В этом сезоне на счету Кузнецова стало 12 (2+10) очков в 17 играх, в двух матчах за уфимцев – 1+2. Ранее Евгений выступал за «Металлург».
