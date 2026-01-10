  • Спортс
  • Джонстон о ледовой арене в Милане: «На фасаде остаются большие дыры, внутри – гипсокартонные стены и необработанные полы. Роскошных вестибюлей или VIP-лож не будет»
Журналист The Athletic Крис Джонстон посетил арену «Санта-Джулия» в Милане, на которой должны пройти матчи олимпийского хоккейного турнира.

Он побывал на тестовом матче, который прошел 9 января. Во втором периоде игру прервали на 5 минут, так как потребовалось заделать дыру во льду.

«Организаторам предстоит много работы. По состоянию на вечер пятницы (9 января), на фасаде здания все еще оставалось несколько больших дыр, что создает серьезные проблемы для ледоваров, поскольку они не могут должным образом регулировать условия внутри арены.

Зона раздевалок также все еще на стадии строительства: из запланированных 14 комнат готовы только 3.

На тренировочном катке разбросаны погрузчики, строительные материалы и другие инструменты. На льду только в пятницу нанесли разметку, и кататься на нем пока нельзя. Завершение этого этапа крайне важно, поскольку во время Олимпийских игр у команд не будет другого места для практики, так как на главном катке будет проходить до трех игр в день.

В здании повсюду неокрашенные гипсокартонные стены и необработанные бетонные полы. Здесь не будет роскошных вестибюлей или VIP-лож. В пятницу вечером [на тестовом матче] болельщики могли купить еду и пиво в фургонах с едой, припаркованных снаружи», – сказал Джонстон.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах – Милане и Кортина д’Ампеццо. В мужском хоккейном турнире примут участие 12 национальных команд.

Фетисов о проблемах с ареной для ОИ-2026: «Сочи может принять турнир, все для этого готово. В Италии нет денег, чтобы проводить такие крупные мероприятия»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
