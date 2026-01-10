Пилипенко и Чехович могут перейти в «Амур» (Артур Хайруллин)

Пилипенко и Чехович могут перейти в «Амур».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, нападающий «Северстали » Кирилл Пилипенко и форвард «Сибири» Иван Чехович могут перейти в «Амур ».

В текущем сезоне FONBET КХЛ Пилипенко провел 21 матч и набрал 8 (6+2) очков. В прошлом регулярном чемпионате на его счету было 30+26 в 66 играх.

Чехович перешел в «Сибирь » из «Шанхая» по ходу этого чемпионата. За новосибирский клуб он провел 21 матч и набрал 12 (7+5) очков при полезности «минус 18».

