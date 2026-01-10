Агент Спронга об обмене игрока: «Мы благодарны ЦСКА и «Автомобилисту», стороны вели себя честно. Игрок доволен, клубы тоже – всех все устроило»

Агент Спронга об обмене игрока: игрок доволен, ЦСКА и «Автомобилист» тоже.

Агент Алеша Пилко , представляющий интересы нападающего Дэниэла Спронга , прокомментировал обмен хоккеиста из ЦСКА в «Автомобилист».

«Мы благодарны ЦСКА и «Автомобилисту » за совершенный обмен. Все стороны вели себя честно, порядочно и внимательно, в строгом соответствии с регламентом КХЛ. В результате сделка доведена до конца.

Игрок доволен, клубы тоже, всех все устроило», – сказал Пилко.

В этом сезоне FONBET КХЛ Спронг набрал 31 (12+19) очко за 29 матчей при полезности «плюс 4». Он не играет с 27 ноября по решению тренера армейцев Игоря Никитина.

