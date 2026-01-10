Агент Спронга об обмене игрока: «Мы благодарны ЦСКА и «Автомобилисту», стороны вели себя честно. Игрок доволен, клубы тоже – всех все устроило»
Агент Алеша Пилко, представляющий интересы нападающего Дэниэла Спронга, прокомментировал обмен хоккеиста из ЦСКА в «Автомобилист».
«Мы благодарны ЦСКА и «Автомобилисту» за совершенный обмен. Все стороны вели себя честно, порядочно и внимательно, в строгом соответствии с регламентом КХЛ. В результате сделка доведена до конца.
Игрок доволен, клубы тоже, всех все устроило», – сказал Пилко.
В этом сезоне FONBET КХЛ Спронг набрал 31 (12+19) очко за 29 матчей при полезности «плюс 4». Он не играет с 27 ноября по решению тренера армейцев Игоря Никитина.
«Автомобилист» заплатит 100 млн рублей ЦСКА за Спронга («Чемпионат»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
