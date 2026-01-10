«Торпедо» отдал Крутова в аренду «Амуру». У 19-летнего форварда 6 очков за 23 игры в сезоне ВХЛ
«Торпедо» отдал Крутова в аренду «Амуру».
19-летний нападающий «Торпедо» Андрей Крутов перешел в «Амур» на правах аренды до 31 мая 2026 года.
«Такой шаг сделан с прицелом на постоянную игровую практику Андрея в КХЛ, о чем между клубами достигнута соответствующая договоренность.
В нынешнем сезоне Андрей смог попробовать силы во всех трех командах торпедовской вертикали, сыграв 3 матча в FONBET КХЛ за «Торпедо» (0+0), 23 игры в Olimpbet ВХЛ за «Торпедо-Горький» (2+4) и 9 игр в Olimpbet МХЛ в составе «Чайки» (3+4)», – сказано в сообщении клуба.
В сезоне-2024/25 Крутов провел 12 матчей за «Торпедо» и забросил 4 шайбы.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
