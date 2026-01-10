«Торпедо» отдал Крутова в аренду «Амуру». У 19-летнего форварда 6 очков за 23 игры в сезоне ВХЛ

«Торпедо» отдал Крутова в аренду «Амуру».

19-летний нападающий «Торпедо » Андрей Крутов перешел в «Амур » на правах аренды до 31 мая 2026 года.

«Такой шаг сделан с прицелом на постоянную игровую практику Андрея в КХЛ, о чем между клубами достигнута соответствующая договоренность.

В нынешнем сезоне Андрей смог попробовать силы во всех трех командах торпедовской вертикали, сыграв 3 матча в FONBET КХЛ за «Торпедо» (0+0), 23 игры в Olimpbet ВХЛ за «Торпедо-Горький » (2+4) и 9 игр в Olimpbet МХЛ в составе «Чайки» (3+4)», – сказано в сообщении клуба.

В сезоне-2024/25 Крутов провел 12 матчей за «Торпедо» и забросил 4 шайбы.