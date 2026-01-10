Депутат Свищев о проблемах с ареной для ОИ-2026: «Удивительное отношение у организаторов – экономят на всем. Олимпиада должна быть самым красочным соревнованием в мире»

Депутат Свищев о проблемах с ареной для ОИ-2026: организаторы экономят на всем.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о проблемах с ледовой ареной в Милане, на который должны пройти матчи Олимпиады-2026.

Часть инфраструктуры дворца «Санта-Джулия» все еще не введена в строй, а вместимость стадиона составит 11 800 зрителей вместо планируемых 16 тысяч.

«К организаторам Олимпийских игр много нареканий. И это, конечно, удивительно, что там такое отношение у организаторов, какие деньги тратят, экономят на всем.

Олимпиада должна быть самым красочным соревнованием в мире. Все самые популярные виды спорта представлены на зимних и летних Олимпийских играх.

Когда спортсмены сталкиваются с техническими проблемами на трассах, стадионах, спортивных объектах, то, конечно же, о каких результатах и рекордах можно говорить?

Я помню, как мы относились к Олимпийским играм, как у нас в оргкомитете Дмитрий Николаевич Чернышенко относился ко всем требованиям проведения соревнований. Я сам помню, что строил олимпийский объект по керлингу, как тяжело это давалось, но мы все‑таки справились. У нас не было ни одного объекта, который был сорван. И все соревнования прошли на высочайшем уровне.

Я читаю и смотрю новости, что соревнования под угрозой срыва, тем более такие популярные, как хоккей. Конечно, это выглядит дико. К сожалению, организация на низком уровне, это точно отразится на результатах соревнований и на качестве спортивных турниров», – сказал Свищев.

Первый тестовый матч на арене Олимпиады-2026 в Милане прерывали из-за проблем со льдом. По ходу игры пришлось заделывать дыру