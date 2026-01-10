Быков о трансляции ОИ-2026: «Отсутствие россиян обедняет турнир, но показать его будет полезно. Другие страны будут представлены лучшими хоккеистами»

Быков о трансляции ОИ-2026: показать хоккейный турнир будет полезно.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался за трансляцию Олимпийских игр 2026 года на территории России.

Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Хоккейная сборная России пропустит турнир из-за отстранения.

– В силу того, что наши хоккеисты не будут участвовать на Олимпиаде, интерес к хоккейному турниру совсем другой. Но если мне удастся посмотреть какие-то игры, обязательно посмотрю, чтобы быть в курсе событий. Хочу увидеть какие-то новые тенденции в развитии хоккея.

Жаль, наших не будет на Олимпиаде. У нас же одни из лучших хоккеистов, которые делают погоду в своих клубах как в России, так и в Северной Америке. Это просто обедняет сам турнир.

– Стоит ли показывать по телевидению Олимпиаду и сам хоккейный турнир?

– Это нужно показывать, чтобы быть в курсе событий. Конечно, отсутствие россиян обедняет хоккейный турнир, но в любом случае на Олимпиаде другие страны будут представлены лучшими хоккеистами.

Может, специалистам будет интересно посмотреть новые тенденции и направления. Мне кажется, Олимпиаду будет полезно показать по телевидению. А кто не хочет смотреть, тот просто не будет включать, – сказал Быков.

