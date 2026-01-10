Быков о трансляции ОИ-2026: «Отсутствие россиян обедняет турнир, но показать его будет полезно. Другие страны будут представлены лучшими хоккеистами»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался за трансляцию Олимпийских игр 2026 года на территории России.
Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Хоккейная сборная России пропустит турнир из-за отстранения.
– В силу того, что наши хоккеисты не будут участвовать на Олимпиаде, интерес к хоккейному турниру совсем другой. Но если мне удастся посмотреть какие-то игры, обязательно посмотрю, чтобы быть в курсе событий. Хочу увидеть какие-то новые тенденции в развитии хоккея.
Жаль, наших не будет на Олимпиаде. У нас же одни из лучших хоккеистов, которые делают погоду в своих клубах как в России, так и в Северной Америке. Это просто обедняет сам турнир.
– Стоит ли показывать по телевидению Олимпиаду и сам хоккейный турнир?
– Это нужно показывать, чтобы быть в курсе событий. Конечно, отсутствие россиян обедняет хоккейный турнир, но в любом случае на Олимпиаде другие страны будут представлены лучшими хоккеистами.
Может, специалистам будет интересно посмотреть новые тенденции и направления. Мне кажется, Олимпиаду будет полезно показать по телевидению. А кто не хочет смотреть, тот просто не будет включать, – сказал Быков.
