ЦСКА обменял Спронга в «Автомобилист» на денежную компенсацию. Форвард набрал 31 очко за 29 матчей, но не играл с ноября по решению Никитина

ЦСКА обменял 28-летнего форварда Дэниэла Спронга в «Автомобилист » на денежную компенсацию.

Ранее сообщалось , что клуб из Екатеринбурга заплатит за игрока 100 млн рублей.

«Благодарим Дэниэла за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере 🤝», – сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.

В этом сезоне FONBET КХЛ Спронг набрал 31 (12+19) очко за 29 матчей при полезности «плюс 4».

Нападающий не участвовал в матчах с 27 ноября по решению тренера армейцев Игоря Никитина, но остается лучшим бомбардиром клуба в этом регулярном чемпионате.

