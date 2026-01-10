ЦСКА обменял Спронга в «Автомобилист» на денежную компенсацию. Форвард набрал 31 очко за 29 матчей, но не играл с ноября по решению Никитина
ЦСКА обменял 28-летнего форварда Дэниэла Спронга в «Автомобилист» на денежную компенсацию.
Ранее сообщалось, что клуб из Екатеринбурга заплатит за игрока 100 млн рублей.
«Благодарим Дэниэла за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере 🤝», – сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.
В этом сезоне FONBET КХЛ Спронг набрал 31 (12+19) очко за 29 матчей при полезности «плюс 4».
Нападающий не участвовал в матчах с 27 ноября по решению тренера армейцев Игоря Никитина, но остается лучшим бомбардиром клуба в этом регулярном чемпионате.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
