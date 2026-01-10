Фетисов о проблемах с ареной для ОИ-2026: «Сочи может принять турнир, все для этого готово. В Италии нет денег, чтобы проводить такие крупные мероприятия»
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о проблемах с ледовой ареной в Милане, на который должны пройти матчи Олимпиады-2026.
Тестовую игру прервали на пять минут, так как потребовалось заделать дыру во льду, образовавшуюся между кругами вбрасывания.
«Видно, в Италии нет денег для того, чтобы проводить такие крупные мероприятия.
Можно предложить им в качестве альтернативы перенести соревнования в Сочи, где все для этого готово. В Сочи могут принять олимпийский хоккейный турнир на самом высоком уровне.
В НХЛ есть же стандарты, которые необходимы для того, чтобы игроки приехали на соревнования и не получили травмы из-за того, что инфраструктура не готова.
Так что можно им предложить альтернативный город для проведения хоккейного турнира Олимпийских игр. Ведь в Сочи все же готово», – сказал Фетисов.
