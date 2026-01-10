Фетисов о проблемах с ареной для ОИ-2026: «Сочи может принять турнир, все для этого готово. В Италии нет денег, чтобы проводить такие крупные мероприятия»

Фетисов предложил перенести в Сочи хоккейный турнир Олимпиады-2026.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о проблемах с ледовой ареной в Милане, на который должны пройти матчи Олимпиады-2026.

Тестовую игру прервали на пять минут, так как потребовалось заделать дыру во льду , образовавшуюся между кругами вбрасывания.

«Видно, в Италии нет денег для того, чтобы проводить такие крупные мероприятия.

Можно предложить им в качестве альтернативы перенести соревнования в Сочи, где все для этого готово. В Сочи могут принять олимпийский хоккейный турнир на самом высоком уровне.



В НХЛ есть же стандарты, которые необходимы для того, чтобы игроки приехали на соревнования и не получили травмы из-за того, что инфраструктура не готова.

Так что можно им предложить альтернативный город для проведения хоккейного турнира Олимпийских игр. Ведь в Сочи все же готово», – сказал Фетисов.

