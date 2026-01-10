«Автомобилист» заплатит 100 млн рублей ЦСКА за Спронга («Чемпионат»)
«Автомобилист» заплатит 100 млн рублей ЦСКА за Спронга.
По информации «Чемпионата», «Автомобилист» заплатит ЦСКА 100 млн рублей за переход нападающего Дэниэла Спронга.
Ранее стало известно, что 28-летний форвард перейдет в клуб из Екатеринбурга в рамках обмена на денежную компенсацию.
В этом сезоне FONBET КХЛ Спронг набрал 31 (12+19) очко за 29 матчей при полезности «плюс 4». Он не играет с 27 ноября по решению тренера армейцев Игоря Никитина.
Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
