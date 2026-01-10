«Автомобилист» заплатит 100 млн рублей ЦСКА за Спронга («Чемпионат»)

«Автомобилист» заплатит 100 млн рублей ЦСКА за Спронга.

По информации «Чемпионата», «Автомобилист » заплатит ЦСКА 100 млн рублей за переход нападающего Дэниэла Спронга .

Ранее стало известно , что 28-летний форвард перейдет в клуб из Екатеринбурга в рамках обмена на денежную компенсацию.

В этом сезоне FONBET КХЛ Спронг набрал 31 (12+19) очко за 29 матчей при полезности «плюс 4». Он не играет с 27 ноября по решению тренера армейцев Игоря Никитина.

Никитин о ЦСКА: «До идеала далеко, но у ребят есть понимание, что они могут сделать. Понимаем, что нам нужно усилить и кем, разговариваем с Есмантовичем»