Ружичка пропустит Матч звезд КХЛ из-за вызова в сборную Словакии на Олимпиаду. Форвард уедет из «Спартака» после 4 февраля («Матч ТВ»)

Ружичка пропустит Матч звезд КХЛ из-за вызова в сборную Словакии.

Нападающий «Спартака» Адам Ружичка не сыграет на Матче звезд КХЛ из-за вызова в сборную Словакии на Олимпийские игры 2026 года.

26-летний хоккеист должен был выступить в составе команды KHL World Stars 7 и 8 февраля в Екатеринбурге.

По информации «Матч ТВ», Ружичка должен покинуть расположение «Спартака » после 4 февраля. Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

В текущем сезоне FONBET КХЛ словак провел 38 матчей и набрал 34 (14+20) очка при полезности «минус 13».