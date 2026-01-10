Ружичка пропустит Матч звезд КХЛ из-за вызова в сборную Словакии на Олимпиаду. Форвард уедет из «Спартака» после 4 февраля («Матч ТВ»)
Ружичка пропустит Матч звезд КХЛ из-за вызова в сборную Словакии.
Нападающий «Спартака» Адам Ружичка не сыграет на Матче звезд КХЛ из-за вызова в сборную Словакии на Олимпийские игры 2026 года.
26-летний хоккеист должен был выступить в составе команды KHL World Stars 7 и 8 февраля в Екатеринбурге.
По информации «Матч ТВ», Ружичка должен покинуть расположение «Спартака» после 4 февраля. Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.
В текущем сезоне FONBET КХЛ словак провел 38 матчей и набрал 34 (14+20) очка при полезности «минус 13».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
