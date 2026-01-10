«Динамо» заплатит Уилу минимум 150 млн рублей за 2 года по новому контракту («Матч ТВ»)

Джордан Уил заработает от 150 млн рублей в «Динамо» за два года.

По информации «Матч ТВ», нападающий «Динамо » Джордан Уил будет зарабатывать по 75 млн рублей в год по новому контракту.

Ранее стало известно , что 33-летний канадец продлит контракт с бело-голубыми на два сезона – до 2028 года.

Отмечается, что помимо оклада в договоре могут быть предусмотрены бонусы. Легионер имел предложения и от других клубов FONBET КХЛ, но приоритетом было остаться в Москве.

В текущем сезоне Уил набрал 36 (10+26) очков в 43 матчах при полезности «плюс 6». Следующий чемпионат станет для него пятым в составе «Динамо».