Ротенберг отправил детям электроснегокат, аэрохоккей и обучающую игру в рамках акции «Елка желаний»: «Добрые дела объединяют. Чудеса должны случаться, особенно в Новый год»

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг отправил детям подарки в рамках акции «Елка желаний».

«Чудеса должны случаться. Особенно в Новый год. Всегда рад быть частью того, что делает этот праздник чуть светлее для детей.

Шестилетний Данила и трехлетний Александр из Москвы мечтали об электроснегокате и обучающей игре. Марина, которой тоже шесть лет, живет в селе Чкалово Запорожской области – она давно хотела аэрохоккей. Все подарки выбраны, отправлены и уже доставлены адресатам. Пусть у ребят будет больше радости, новых впечатлений и веры в чудеса – в детстве это особенно важно.

«Елка желаний» – всероссийская акция, которую проводит Движение Первых. Она помогает детям в трудной жизненной ситуации почувствовать новогоднее тепло и внимание, исполняет их мечты – от игрушек до поездок и встреч.

Спасибо всем, кто поддерживает такие инициативы. Добрые дела – это то, что по-настоящему объединяет», – написал Ротенберг.

