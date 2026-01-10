Кипреос о переговорах Робертсона с «Далласом»: «Не все идет гладко. Он хочет 12+ млн долларов в год – больше, чем у Рантанена. «Торонто» мог бы заплатить, вопрос в стоимости обмена»

Кипреос о переговорах Робертсона с «Далласом»: он хочет 12+ млн долларов в год.

Инсайдер Sportsnet Ник Кипреос поделился информацией о переговорах Джейсона Робертсона с «Далласом » о новом контракте.

Действующее соглашение 26-летнего форварда рассчитано до 30 июня 2026 года. Сейчас он зарабатывает 7,75 млн долларов в год. В этом сезоне на его счету 52 (25+27) очка в 44 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

«Одна из идей, витающих вокруг лиги, это масштабный обмен с участием Робертсона.

Переговоры по контракту не идут гладко: считается, что Робертсон рассчитывает на зарплату более 12 млн долларов в год, что больше, чем получает Микко Рантанен (12 млн в год – Спортс’‘).

Для «Старс» это немаленькая сумма. «Торонто » мог бы ее заплатить, но вопрос в стоимости приобретения. Коуэн, Дэнфорд плюс кто-то еще – скорее всего, это будет обсуждаться в межсезонье, а не перед дедлайном.

Это шаг, который действительно изменит состав «Лифс». А вот хватит ли у них на это сил – уже другой вопрос», – сказал Кипреос.

