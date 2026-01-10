Никита Задоров: «Бостон – интеллигентный и развитый город, но наши болельщики – работяги. Они приходят после работы, хотят открыть пиво, посмотреть драку»

Никита Задоров: болельщики «Бостона» – это работяги.

Защитник «Бостона» Никита Задоров высказался болельщиках команды.

В октябре 2013 года Задоров, выступая за «Баффало», в своем втором матче в НХЛ сыграл против «Бостона » (2:5), забив первый гол в лиге.

«Это была жесткая команда. Ты выходишь на лед и думаешь: «Мне сейчас надерут задницу». Такой был настрой.

Да, Бостон – это интеллигентный и развитый город, но наши болельщики – это работяги. Они приходят на арену после работы, хотят открыть пиво, посмотреть драку, понимаете? Они любят такие вещи, и я идеально в это вписываюсь», – сказал Никита Задоров .