«Динамо» подпишет с Уилом новый контракт на два года. Форвард набрал 36 очков в 43 матчах сезона КХЛ

«Динамо» и Джордан Уил подпишут новый контракт.

33-летний нападающий Джордан Уил близок к подписанию нового контракта с «Динамо ».

По информации «Спорт-Экспресса», стороны заключат договор еще на два сезона.

Канадец выступает в КХЛ с сезона-2021/22, а за «Динамо» – с сезона-2022/23.

В нынешнем сезоне Уил набрал 36 (10+26) очков при полезности «плюс 6» в 43 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Он является лучшим бомбардиром команды.