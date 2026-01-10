«Динамо» подпишет с Уилом новый контракт на два года. Форвард набрал 36 очков в 43 матчах сезона КХЛ
«Динамо» и Джордан Уил подпишут новый контракт.
33-летний нападающий Джордан Уил близок к подписанию нового контракта с «Динамо».
По информации «Спорт-Экспресса», стороны заключат договор еще на два сезона.
Канадец выступает в КХЛ с сезона-2021/22, а за «Динамо» – с сезона-2022/23.
В нынешнем сезоне Уил набрал 36 (10+26) очков при полезности «плюс 6» в 43 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Он является лучшим бомбардиром команды.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
