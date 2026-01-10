Максим Сушинский: «Овечкин более великий, потому что наш, а Гретцки – иностранец. Уэйна тоже можно назвать великим – очень качественный хоккеист»

Максим Сушинский: Овечкин более великий, потому что наш, а Гретцки – иностранец.

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высказался о том, сможет ли Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом регулярного чемпионата и плей-офф.

Сейчас в активе капитана «Вашингтона » 993 гола. Гретцки забросил 1016 шайб.

– Не хочу гадать на кофейной гуще, когда Овечкин побьет абсолютный рекорд Гретцки.

Я не слежу за каждой его игрой, а в основном смотрю хайлайты, где Овечкин забивает голы. У него прекрасная форма.

– Насколько сложно будет побить абсолютный рекорд?

– Саша на то и велик, что для него сложностей нет. Не просто же так у него кличка «Великий». Мне, наверное, тяжелее будет побить этот рекорд, ха-ха.

Овечкина уже после прошлого рекорда можно считать более великим, чем Гретцки. А так Саша для меня в любом случае более великий, потому что он наш, а Гретцки – иностранец.

Хотя считаю, что в свое время Гретцки был шикарным и очень качественным хоккеистом. Его тоже можно назвать великим, – сказал Максим Сушинский.