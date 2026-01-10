Никита Задоров: «Мы прямолинейны и менее политкорректны, чем американцы. Не ходим вокруг да около. Парни в «Бостоне» знают, что я бываю немного резковат»
Никита Задоров: мы прямолинейны и менее политкорректны, чем американцы.
Защитник «Бостона» Никита Задоров поделился мыслями по поводу своего поведения на льду
«Все совершают ошибки. Иногда я становлюсь эмоциональным а льду. Я на кого-нибудь кричу, а потом говорю: «Эй, чувак, прости, я не хотел, я просто переживаю». Понимаете?
Парни тоже знают, что иногда я бываю немного резковат, потому что мы такие в русском и славянских языках.
Мы просто довольно прямолинейны и менее политкорректны, чем вы, американцы. Мы не ходим вокруг да около, сразу переходим к делу», – сказал Никита Задоров.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
