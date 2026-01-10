Владислав Гавриков: «Овечкин – все такой же элитный снайпер. Много игровых аспектов, в которых он хорош. Забивает и отдает передачи, всегда опасен в большинстве»
Защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков поделился мнением касательно игры Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» набрал 38 (19+19) очков в 45 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
«Он все такой же элитный снайпер. У него очень много игровых аспектов, в которых он хорош. Также забивает голы и отдает передачи, всегда опасен в большинстве.
Поэтому надо всегда знать, где он находится, и постараться его закрывать, насколько это возможно», – сказал Владислав Гавриков.
