Сергей Черкас: «Трансфер Дюбе в СКА изначально являлся провальным. Ларионов всем видом показывал, что не видит его в составе»
Сергей Черкас: переход Дюбе в СКА изначально являлся провальным.
Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Пьеррика Дюбе из клуба.
Ранее появилась информация, что у хоккеиста конфликт с главным тренером команды Игорем Ларионовым. Дюбе набрал 2 (0+2) очков в 7 матчах за клуб в Фонбет чемпионате КХЛ.
«100% трансфер Дюбе изначально являлся провальным.
Когда он переходил в СКА, Ларионов сказал сначала, что не знает этого игрока, потом не знает, готов ли Дюбе играть. То есть всем видом показывал, что он не видит его в составе. Это в итоге и получилось», – заявил Сергей Черкас.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Vprognoze.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости