Сергей Черкас: «Трансфер Дюбе в СКА изначально являлся провальным. Ларионов всем видом показывал, что не видит его в составе»

Сергей Черкас: переход Дюбе в СКА изначально являлся провальным.

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Пьеррика Дюбе из клуба.

Ранее появилась информация , что у хоккеиста конфликт с главным тренером команды Игорем Ларионовым . Дюбе набрал 2 (0+2) очков в 7 матчах за клуб в Фонбет чемпионате КХЛ .

«100% трансфер Дюбе изначально являлся провальным.

Когда он переходил в СКА, Ларионов сказал сначала, что не знает этого игрока, потом не знает, готов ли Дюбе играть. То есть всем видом показывал, что он не видит его в составе. Это в итоге и получилось», – заявил Сергей Черкас.