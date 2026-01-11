НХЛ. «Бостон» забил 10 голов «Рейнджерс», «Питтсбург» уступил «Калгари», «Тампа» забросила 7 шайб «Филадельфии», «Айлендерс» одолели «Миннесоту»
В регулярном чемпионате НХЛ проходят очередные матчи.
В регулярном чемпионате НХЛ «Бостон» разгромил «Рейнджерс» (10:2), «Питтсбург» уступил «Калгари» (1:2), «Тампа» разгромила «Филадельфию» (7:), «Миннесота» уступила «Айлендерс» (3:4 ОТ).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
