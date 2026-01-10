Первый тестовый матч на арене Олимпиады-2026 в Милане прерывали из-за проблем со льдом. По ходу игры пришлось заделывать дыру

Первый тестовый матч на арене Олимпиады-2026 прерывали из-за проблем со льдом.

На ледовой арене Milano Santagiulia, где будут проходить матчи хоккейного турнира Олимпиады-2026, состоялся первый тестовый матч.

Команда «Кальтерн Кальдаро» обыграла «Варезе» (8:3) в рамках полуфинала Кубка Италии.

Во втором периоде игру прервали на 5 минут, так как потребовалось заделать дыру во льду, образовавшуюся между кругами вбрасывания.

Президент ИИХФ Люк Тардиф ранее сказал , что вместимость главной ледовой арены составит 11 800 зрителей, а не 16 тысяч, как планировалось изначально.

При этом часть инфраструктуры дворца все еще не введена в строй.

Напомним, что на Олимпиаде-2026 планируется выступление игроков НХЛ – впервые с 2014 года.

Фото: соцсети инсайдера Криса Джонстона.

