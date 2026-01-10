Дюбе интересен швейцарскому «Берну». Ранее стало известно, что форвард расторгнет контракт со СКА
Форвард СКА Пьеррик Дюбе интересен швейцарскому «Берну».
Форвард СКА Пьеррик Дюбе интересен швейцарскому «Берну», как сообщает Blick.
Ранее агент 25-летнего француза сообщил, что работает над расторжением контракта игрока с клубом из Санкт-Петербурга.
В нынешнем сезоне форвард провел 28 игр за «Трактор» и СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 16 (7+9) баллов. Он не играет с 7 декабря, оставаясь в запасе армейцев.
Дюбе хочет расторгнуть контракт со СКА. Он может продолжить карьеру в Швейцарии (Артур Хайруллин)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Swiss Hockey News
