Агент Кочеткова: «При хорошем раскладе Петя может сыграть в плей-офф, но это пока прогнозы. Вратарь должен возвращаться в оптимальной форме»

Агент Кочеткова: Петру сделали операцию, он может вернуться в строй в плей-офф.

Александр Черных , представляющий агентство Winners, рассказал о состоянии здоровья Петра Кочеткова . Компания представляет интересы вратаря «Каролины» в России.

В текущем сезоне 26-летний голкипер провел 9 матчей за «Харрикейнс» в регулярном чемпионате НХЛ . Сообщалось , что он пропустит остаток сезона после операции.

– Кочеткову сделали операцию, и будем смотреть, как будет идти восстановление. Мы можем увидеть его в плей-офф, но это пока гипотетически.

Вратарь должен возвращаться в оптимальной форме, чтобы быть помощником. Были прецеденты, когда голкиперы играли с травмой, не долечившись, и это потом отражалось на всей карьере. Поэтому при хорошем раскладе Петя может сыграть в плей-офф, но это все пока прогнозы.

– У Кочеткова неудачно складывается сезон. Начало чемпионата он тоже пропустил из-за травмы…

– Так бывает, когда есть микротравмы и ты нужен команде. Такая профессия у хоккеистов, ребята часто играют с травмами, но в дальнейшем это сказывается.

– Действительно Кочетков сменил своего агента в Северной Америке?

– Да. Нужен человек, который может решать не только бытовые вопросы, но и основные хоккейные, связанные с контрактом и так далее, – сказал Черных.