Вратарь «Шанхая» Рыбар отказался от поездки на Олимпиаду в составе сборной Словакии: «Со мной связывались, но мы решили, что я останусь. Команда борется за выход в плей-офф»
Вратарь «Шанхая» Патрик Рыбар высказался о своем невызове в сборную Словакии на Олимпиаду-2026 в Италии.
«Со мной связывались из сборной, но мы решили, что я останусь здесь, с командой, потому что мы боремся за выход в плей-офф.
Тем более что по поводу вызова четких правил между ИИХФ и КХЛ нет. Я остаюсь здесь.
Там будет много сильных команд, игроки НХЛ. Это все добавит нам сложностей, но будем надеяться на лучшее», – сказал Рыбар.
В состав сборной Словакии на Олимпиаду вошли три игрока из Фонбет Чемпионата КХЛ: защитник Мартин Гернат («Локомотив»), нападающие Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак»).
Вратарскую бригаду составят Адам Гаян (университет Миннесоты-Дулут, NCAA), Самуэль Главай («Айова Уайлд», АХЛ) и Станислав Шкорванек («Градец Кралове», Чехия).
«Шанхай» занимает 9-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ с 43 очками в 43 играх. Отставание от зоны плей-офф – 6 баллов.