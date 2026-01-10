Вратарь «Шанхая» Рыбар отказался от поездки на Олимпиаду в составе сборной Словакии: «Со мной связывались, но мы решили, что я останусь. Команда борется за выход в плей-офф»

Патрик Рыбар заявил, что сам отказался ехать в сборную Словакии на Олимпиаду.

Вратарь «Шанхая » Патрик Рыбар высказался о своем невызове в сборную Словакии на Олимпиаду-2026 в Италии.

«Со мной связывались из сборной, но мы решили, что я останусь здесь, с командой, потому что мы боремся за выход в плей-офф.

Тем более что по поводу вызова четких правил между ИИХФ и КХЛ нет. Я остаюсь здесь.

Там будет много сильных команд, игроки НХЛ. Это все добавит нам сложностей, но будем надеяться на лучшее», – сказал Рыбар.

В состав сборной Словакии на Олимпиаду вошли три игрока из Фонбет Чемпионата КХЛ: защитник Мартин Гернат («Локомотив»), нападающие Адам Лишка («Северсталь») и Адам Ружичка («Спартак»).

Вратарскую бригаду составят Адам Гаян (университет Миннесоты-Дулут, NCAA), Самуэль Главай («Айова Уайлд», АХЛ) и Станислав Шкорванек («Градец Кралове», Чехия).

«Шанхай» занимает 9-е место в Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ с 43 очками в 43 играх. Отставание от зоны плей-офф – 6 баллов.